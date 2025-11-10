القاضي يترأس اجتماع المكتب التنفيذي في مجلس النواب

وبحث الاجتماع عدة ملفات تنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
وحضر الاجتماع : النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية والنائب الثاني الدكتور إبراهيم الصرايرة ومساعدا رئيس المجلس هالة الجراح وميسون القوابعة.
وحضر عن الكتل النيابية : النائب إبراهيم الطراونة عن كتلة حزب الميثاق الميثاق النيابية والنائب بكر الحيصة عن كتلة حزب مبادرة والنائب محمد عقل عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب وليد المصري عن كتلة حزب عزم والنائب ايمن البدادوة عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية.
ووفق المادة (19) من النظام الداخلي للمجلس يتولى المكتب التنفيذي مهام وصلاحيات إعداد موازنة المجلس السنوية، ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس، ودراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها، وتنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة أعمالها، وتلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة، والإشراف على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل.
