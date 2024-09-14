وفاة شاب بصعقة كهربائية في عمّان

08:26 م

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الوكيل الإخباري- توفي شاب يبلغ ٢٠ عاماً من عمره اثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله في احد محال بيع المواد التموينية في سوق السكر خلف المسجد الحسيني الكبير وسط البلد. اضافة اعلان





هذا وقد تم اسعاف الشاب الى المستشفى من قبل المتواجدين إلا إنه وصل متوفياً نتيجة قوة الإصابة .