وفاة شخصين وإصابة 3 إثر حادث تدهور في السلط

10:10 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف، مساء اليوم الخميس، مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات في منطقة زي بالسلط نتج عنه وفاة شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وتم نقل الإصابات، وإخلاء الوفيات إلى المستشفى، وفتح تحقيق مروري بالحادث.