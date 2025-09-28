الأحد 2025-09-28 01:44 م
 

وفاة طفل دهسا بمركبة والده .. والامن يُحذر اولياء الامور

ادارة السير
شرطة السير
 
الأحد، 28-09-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري-   حذر الرائد أحمد فريحات، مساعد رئيس قسم سير  إربد، من خطورة إهمال إجراءات السلامة داخل المركبات، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، وذلك عقب حادث سير مأساوي وقع مؤخراً.اضافة اعلان


وصرح الرائد فريحات في مداخلة على اذاعة الأمن العام/ بأن عدم تأمين إحكام إغلاق أبواب أحد المركبات ومتابعة الأطفال داخلها تسبب بوقوع حادث دهس مؤسف.

وتفصيلاً، أفاد الرائد بأن طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات تمكن من فتح باب المركبة أثناء تحركها، ليسقط منها ويُدهس بشكل مأساوي من قبل والده الذي كان يقود المركبة.

وأكد الرائد فريحات على أن مثل هذه الحوادث يمكن تجنبها بالكامل باتخاذ تدابير بسيطة، داعياً أولياء الأمور  إلى:

تفعيل قفل الأمان للأطفال في الأبواب الخلفية للمركبة بشكل دائم.

مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون متابعة داخل المركبة.

التأكد من إغلاق جميع الأبواب بإحكام قبل الانطلاق.
 
 
