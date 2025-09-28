وفاة طفل دهسا بمركبة والده .. والامن يُحذر اولياء الامور

وصرح الرائد فريحات في مداخلة على اذاعة الأمن العام/ بأن عدم تأمين إحكام إغلاق أبواب أحد المركبات ومتابعة الأطفال داخلها تسبب بوقوع حادث دهس مؤسف.
وتفصيلاً، أفاد الرائد بأن طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات تمكن من فتح باب المركبة أثناء تحركها، ليسقط منها ويُدهس بشكل مأساوي من قبل والده الذي كان يقود المركبة.
وأكد الرائد فريحات على أن مثل هذه الحوادث يمكن تجنبها بالكامل باتخاذ تدابير بسيطة، داعياً أولياء الأمور إلى:
تفعيل قفل الأمان للأطفال في الأبواب الخلفية للمركبة بشكل دائم.
مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون متابعة داخل المركبة.
التأكد من إغلاق جميع الأبواب بإحكام قبل الانطلاق.
