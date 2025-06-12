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وفاة 7 أطباء أردنيين - أسماء

مستشفى
مستشفى
 
الخميس، 12-06-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري-    نعى مجلس نقابة الأطباء الأردنية، اليوم الخميس، 7 أطباء وافتهم المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

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والأطباء الراحلون هم:


الدكتور عبدالمعز يحيى شاور
الدكتور موفق عادل رشيد كاتبي
الدكتور نصر خلیل رشيدات
الدكتور مشير حماد محمد الكوز
الدكتور فادي هاني عودة الزيادات
الدكتور عدوان صدقي خليل
الدكتور حسام فائق الغضبان
كما أعرب مجلس نقابة الأطباء عن تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 


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