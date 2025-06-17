الثلاثاء 2025-06-17 05:32 ص
 

عاجل سماع دوي انفجار في تل أبيب ومنطقة وسط إسرائيل

سماع دوي انفجار في تل أبيب
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 04:06 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسماع أصوات انفجارات في تل أبيب ومنطقة وسط إسرائيل.

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وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران ودعا الإسرائيليين لدخول الملاجئ.

 
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