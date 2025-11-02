وفد أممي يختتم زيارته إلى الأردن

05:40 م

الوكيل الإخباري- اختتم وفد أممي رفيع زيارته إلى المملكة، اطلع خلالها على التقدم الذي أحرزه الأردن نحو تحقيق التنمية المستدامة.





وضم الوفد سفراء عن المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.



والتقى الوفد خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين، واطلع على عدد من المشاريع والبرامج في عمان ومأدبا والعقبة والكرك والغباوي ومخيم الزعتري في محافظة المفرق.



وأكد أعضاء الوفد دعم الأمم المتحدة المتواصل لأولويات الأردن التنموية ورؤية التحديث الاقتصادي، واطلعوا على أثر البرامج والمبادرات التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة في مجالات العمل المناخي والنمو الشامل والحماية الاجتماعية.



وثمنوا التعاون الوثيق بين وكالات الأمم المتحدة الثلاث في الأردن مع الشركاء الوطنيين والمحليين، والتقدم الملموس الذي حققه الأردن، مشددين على أهمية مواصلة العمل المشترك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ويحقق المناعة والتمكين في مختلف القطاعات.

