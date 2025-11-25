وفد من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي يزور مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- زار وفد من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، الثلاثاء، مديرية الأمن العام، حيث التقى مديرها العام اللواء عبيدالله المعايطة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات الأمنية بين الجانبين.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة في العلوم الأمنية والشرطية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في البيئة الأمنية الإقليمية والدولية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.