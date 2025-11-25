وفد من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي يزور مديرية الأمن العام

وجرى خلال الزيارة بحث سبل تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة في العلوم الأمنية والشرطية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في البيئة الأمنية الإقليمية والدولية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
وأكد اللواء المعايطة، عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات، مشيدا بالشراكة المتميزة بين المعاهد الشرطية الأردنية وأكاديمية سيف بن زايد، ودورها في تأهيل الكوادر وتعزيز المفاهيم الحديثة للعمل الشرطي.
