ولي العهد: إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا كثيراً من صفاتك

وقال ولي العهد في منشور عبر انستغرام : "إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا مع اسمك كثيراً من صفاتك الجميلة. كل عام وأنت بألف خير".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الاردنية
-
الأردن يحتفل بيوم السياحة العالمي مع تسجيله 7 مواقع على لائحة التراث العالمي
-
الألبسة ومحضرات الصيدلة تتصدر قائمة الصادرات الوطنية
-
وزير الخارجية: نريد وقف العدوان على غزة وخفض التصعيد
-
الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات
-
رئيس هيئة الأركان: تزويد سلاح الجو بأحدث طائرات وأجهزة ومعدات للدفاع عن سماء الأردن
-
الحنيطي: أهمية تعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمختلف تشكيلات و وحدات القوات المسلحة
-
إعلان نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط