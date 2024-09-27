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ولي العهد: إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا كثيراً من صفاتك

الأميرة إيمان
الأميرة إيمان
الجمعة، 27-09-2024 11:37 ص
الوكيل الإخباري-    هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الأميرة إيمان بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الجمعة 27 أيلول.اضافة اعلان


وقال ولي العهد في منشور عبر انستغرام : "إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا مع اسمك كثيراً من صفاتك الجميلة. كل عام وأنت بألف خير".
 
gnews

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