الجمعة 2025-03-21 11:36 ص
 

ولي العهد بذكرى معركة الكرامة: والكثير من العزم

ولي العهد
ولي العهد
 
الجمعة، 21-03-2025 11:18 ص
الوكيل الإخباري-    استذكر سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد  عبر حسابه الشخصي على "انستغرام" معركة الكرامة التي تصادف ذكراها اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وكتب الأمير الحسين تعليقا مرفقا بصورة :"والكثير من العزم"
 
 
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