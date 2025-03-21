ولي العهد بذكرى معركة الكرامة: والكثير من العزم

11:18 ص

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الوكيل الإخباري- استذكر سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر حسابه الشخصي على "انستغرام" معركة الكرامة التي تصادف ذكراها اليوم الجمعة. اضافة اعلان





وكتب الأمير الحسين تعليقا مرفقا بصورة :"والكثير من العزم"