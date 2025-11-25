بدء تنفيذ المسح الوطني للشباب 2025 غدا

05:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب، أن بدء تنفيذ المسح الوطني للشباب 2025 سيكون يوم غد الأربعاء، بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".





وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، أن المسح الوطني يهدف إلى جمع بيانات شاملة حول واقع وأولويات الشباب، وتوفير مرجع علمي لبناء وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030، حيث ستوفر نتائج المسح قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحديد محاور الاستراتيجية والبرامج المنبثقة عنها، بما يمثل احتياجات الشباب الفعلية وتطلعاتهم المستقبلية.



وأكد العدوان أهمية المسح في تحديث البيانات المتعلقة بأوضاع وأولويات وتطلعات الشباب، وسد الفجوات المعرفية في المجالات التي تفتقر إلى معلومات موثوقة لتكون مرجعًا لصياغة السياسات، وإنشاء منصات ومنتديات حوارية تجمع بين الشباب وصناع السياسات لتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، إلى جانب قياس مستوى مشاركة الشباب.



وأشار إلى أن المسح سيقيّم مستوى انخراط الشباب في التعليم، والأنشطة المدنية، والمبادرات المجتمعية، ما يوفر مدخلات لتصميم استراتيجيات تهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار، فضلًا عن تقييم فعالية السياسات والبرامج الحالية، وتمكين الجهات المعنية من تحديد مجالات التحسين أو استكشاف فرص جديدة للتدخلات المستقبلية.



وأشارت الوزارة إلى أن المسح يستهدف (الشباب واليافعين) الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و30 عامًا، حيث تم تصميم استبانة شاملة موحدة لجميع الفئات، ولكن تم تقسيم أسئلة الاستبانة إلى 3 فئات عمرية: (10-14 عامًا)، (15-17 عامًا)، و(18-30 عامًا).



وتمثّل حجم العينة في الوصول إلى 12 ألف شاب وشابة من كافة المحافظات، فيما تتمثّل منهجية المسح بالاعتماد على المنهجية البحثية المختلطة، التي تجمع بين أساليب جمع البيانات الكمية والنوعية، إضافة إلى استخدام أحدث البرمجيات الإحصائية في عملية جمع البيانات.



وبيّنت الوزارة أنها ستقيم 24 جلسة نقاش مركّزة في المراكز الشبابية، بما يضمن تحقيق فهم شامل وعميق لواقع الشباب، وسيتم استخدام المعاينة الطبقية العنقودية من 3 مراحل لضمان دقة التمثيل مع مراعاة التنوع الجغرافي والاجتماعي والديموغرافي.



وأوضحت أن محاور المسح تتضمن مواضيع الهوية والوعي وإدراك الذات، التعليم والتدريب، الصحة، بما في ذلك الرفاه والصحة النفسية، ريادة الأعمال، العلاقات الاجتماعية، المشاركة المدنية والسياسية، التكنولوجيا والفضاء الرقمي، الإعلام والوصول إلى المعلومات، الترفيه، الرياضة، البيئة والتغير المناخي، التطوع والمشاركة المجتمعية، وقت الفراغ، والهجرة والسفر إلى الخارج.



ودعت الوزارة الشباب وأسرهم إلى التعاون مع الفرق البحثية في تعبئة البيانات المطلوبة خلال عملية المسح، التي ستستمر خلال الشهرين القادمين.