الثلاثاء 2025-11-25 07:23 م
 

مدير الإعلام العسكري يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الثلاثاء، 25-11-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري-    ألقى مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى عبد الحليم الحياري، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "استراتيجية القوات المسلحة الإعلامية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 23، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه.

وأكد العميد الركن الحياري، خلال المحاضرة، سعي المديرية إلى تطوير إعلام عسكري واسع الانتشار، قادر على تقديم محتوى وطني مهني وجاذب، ويستجيب للتحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية، ويعكس رسالة القوات المسلحة الأردنية ودورها الوطني، مشيراً إلى أن هذا التوجه يستند إلى رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أراد لإعلام الدولة أن يكون معبّراً عن قيم الحرية والإصلاح، وأن يسهم في ترسيخ الإنجازات وصون الوحدة الوطنية.


وبين مدير الإعلام العسكري ان توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة المتعلقة بضرورة إبراز مهنية واحترافية المؤسسة العسكرية وتعظيم منجزاتها وتقدير تضحيات منتسبيها، إلى جانب دعم القادة على مختلف المستويات لرفع الروح المعنوية، ومحاربة الشائعات والدعاية والتضليل الإعلامي، والدفع بالإعلام العسكري للقيام بدوره الوطني بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الإعلامية في الدولة.

 
 
