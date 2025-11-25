مدير الإعلام العسكري يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- ألقى مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى عبد الحليم الحياري، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "استراتيجية القوات المسلحة الإعلامية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 23، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه.

وأكد العميد الركن الحياري، خلال المحاضرة، سعي المديرية إلى تطوير إعلام عسكري واسع الانتشار، قادر على تقديم محتوى وطني مهني وجاذب، ويستجيب للتحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية، ويعكس رسالة القوات المسلحة الأردنية ودورها الوطني، مشيراً إلى أن هذا التوجه يستند إلى رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أراد لإعلام الدولة أن يكون معبّراً عن قيم الحرية والإصلاح، وأن يسهم في ترسيخ الإنجازات وصون الوحدة الوطنية.