مدير الصوامع: مخزون الأردن من القمح يكفي الاستهلاك المحلي حتى 10 أشهر

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أن مخزون الأردن من القمح يكفي الاستهلاك المحلي 10 أشهر والأعلاف حتى 8 أشهر.





وقال الطراونة، اليوم الثلاثاء، إن مخازن المجمدات تقدر بنحو 15 ألف طن أما مستودعات المواد الجافة تبلغ سعتها حتى 60 ألف طن.



وأضاف أن الحكومة تمتلك مطحنة الجويدة بالكامل ويبلغ إنتاجها اليومي نحو 400 طن يوميا حيث تلبي احتياجات القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية بكافة أنواع الطحين.