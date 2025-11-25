الثلاثاء 2025-11-25 07:23 م
 

مدير الاستهلاكية المدنية: نوفر السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار وجودة عالية

ت
أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-11-2025 04:44 م
الوكيل الإخباري- كشف المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح أن المؤسسة توفر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.اضافة اعلان


وقال الجراح اليوم الثلاثاء، إن هناك 70 سوق تابع للمؤسسة في كافة محافظات المملكة، 93% منها مباني مستأجرة مما يزيد العبء على المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة تبيع نحو 6100 مادة،  وهي متعاقدة مع 404 موردا، ولديها اتفاقيات استثمار بقيمة 28 مليون دينار.

وأشار الجراح إلى أن نفقات المؤسسة هي بالحقيقة من الإيرادات التي تحققها ولا تكلف الحكومة أي مبالغ مالية، علما بأن نحو 75% من أسواق المؤسسة لا تحقق ربحا أو أي خسائر.

وبيّن أن المؤسسة توفر السلع الأساسية بأسعار تنافسية من بيتها مواد الأرز والسكر والزيوت وحليب البودرة والشاي والبقوليات وغيرها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

أخبار محلية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

أخبار محلية المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

خاص بالوكيل رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

ترند مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

أخبار محلية شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

ت

أخبار محلية وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة



 
 





الأكثر مشاهدة