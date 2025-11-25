مدير الاستهلاكية المدنية: نوفر السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار وجودة عالية

04:44 م

الوكيل الإخباري- كشف المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح أن المؤسسة توفر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.





وقال الجراح اليوم الثلاثاء، إن هناك 70 سوق تابع للمؤسسة في كافة محافظات المملكة، 93% منها مباني مستأجرة مما يزيد العبء على المؤسسة.



وأضاف أن المؤسسة تبيع نحو 6100 مادة، وهي متعاقدة مع 404 موردا، ولديها اتفاقيات استثمار بقيمة 28 مليون دينار.



وأشار الجراح إلى أن نفقات المؤسسة هي بالحقيقة من الإيرادات التي تحققها ولا تكلف الحكومة أي مبالغ مالية، علما بأن نحو 75% من أسواق المؤسسة لا تحقق ربحا أو أي خسائر.



وبيّن أن المؤسسة توفر السلع الأساسية بأسعار تنافسية من بيتها مواد الأرز والسكر والزيوت وحليب البودرة والشاي والبقوليات وغيرها.