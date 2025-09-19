الجمعة 2025-09-19 07:41 م
 

ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي

الجمعة، 19-09-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري- حضر سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الخميس، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في واشنطن بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة.

وجرى بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مساعي استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

 
 
