ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي

الوكيل الإخباري- حضر سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الخميس، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في واشنطن بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة.

