ولي العهد والأميرة رجوة يقيمان مأدبة إفطار لأيتام من مختلف المحافظات

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الوكيل الإخباري- أقام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الثلاثاء، مأدبة إفطار لمجموعة من الأيتام من 14 دار رعاية اجتماعية من مختلف محافظات المملكة. اضافة اعلان





وسبق الإفطار فعاليات ترفيهية أقيمت في متحف الأطفال، الذي يضم محطات تعليمية تفاعلية للأطفال تهدف لتعزيز مهاراتهم الحياتية.