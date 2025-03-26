ولي العهد والأميرة رجوة يقيمان مأدبة إفطار لأيتام من مختلف المحافظات

وسبق الإفطار فعاليات ترفيهية أقيمت في متحف الأطفال، الذي يضم محطات تعليمية تفاعلية للأطفال تهدف لتعزيز مهاراتهم الحياتية.
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