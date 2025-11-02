ولي العهد يتابع التمرين النهائي لدورة القوات الخاصة

الوكيل الإخباري- تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، التمرين النهائي لدورة القوات الخاصة التي عقدتها الكتيبة الخاصة/101، إحدى وحدات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، والذي يخدم سموه حاليا فيها مساعدا لقائد الكتيبة.

