ولي العهد يتابع التمرين النهائي لدورة القوات الخاصة

واستمع سموه بحضور قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية إلى إيجاز عن مراحل التدريب، والمهارات والخبرات الميدانية التي اكتسبها المشاركون.
واشتملت الدورة، التي استمرت لستة أشهر، على محاور التدريب التخصصي والدوريات والتدريب المائي والإسعافات الأولية ومهارات التعامل مع الخارطة والبوصلة، والتعايش وسط ظروف ميدانية متنوعة، بهدف رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم لتنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية.
وأشاد سمو ولي العهد بالمستوى الاحترافي للمشاركين وجاهزيتهم للتعامل في مختلف البيئات، وبالمعنويات العالية التي يتمتعون بها.
وفي نهاية التمرين، قلد سموه الخريجين سيف القوات الخاصة كشعار يمنح لمجتازي دورة القوات الخاصة.
