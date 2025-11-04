الثلاثاء 2025-11-04 01:44 ص
 

الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 26 مسيرة جوية

الثلاثاء، 04-11-2025 01:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 3 نوفمبر، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 26 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون ثلاث ساعات فقط.

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 26 مسيرة جوية من الطائرات الأوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و7 فوق أراضي مقاطعة روستوف على الدون و 3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود ومثلها فوق مقاطعة فورونيج.

في وقت سابق من يوم 3 نوفمبر ، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء المناطق الروسية خلال ست ساعات. وأفادت التقارير بإسقاط 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وتحييد طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك، وتدمير طائرة مسيرة أخرى فوق مقاطعة كورسك.

 

RT

 
 
