المغرب.. سجن "أرطغرل" لتهديده رئيس الحكومة عزيز أخنوش

الوكيل الإخباري- أدان القضاء المغربي، أمس الاثنين، شابا عرف على وسائط التواصل الاجتماعي بـ"أرطغرل"، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، لتهديده رئيس حكومة المملكة.



وفي التفاصيل، أدانت المحكمة الابتدائية بفاس "أرطغرل" وذلك على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال قبل حوالي 3 أسابيع، بتهم جنحية لها علاقة بتهديد سلامة رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر مقطع مصور نشره على مواقع التواصل.

اضافة اعلان



وتوبع "أرطغرل" الذي دأب على نشر مقاطع كوميدية مصورة لنمط الحياة ببادية إقليم مولاي يعقوب، بتهم جنحية تتعلق بـ"حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص والأموال"، و"إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه"، و"التحريض على ارتكاب الجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية".



وقضت المحكمة في الملف ذاته، بحذف وإتلاف الوقائع والتصريحات المضمنة بهاتف المتهم وبحسابه الخاص، ومصادرة الهاتف والسلاح وباقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.



وكان المعني بالأمر قد ظهر ملثما في مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يلوح بأداة حديدية، مهددا ومتوعدا في قالب هزلي ساخر، رئيس الحكومة، وذلك في خضم احتجاجات ما عرف بـ"جيل z" .

RT