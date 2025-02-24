ولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وبحث الاجتماع، الذي عقد بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خطط المجلس الهادفة إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من رئيس وأعضاء المجلس حول نتائج عمل اللجان الفرعية المتخصصة التي تم تشكيلها لتقديم توصيات وخطط قابلة للتنفيذ.
وأكد سموه ضرورة أن يركز عمل المجلس على القطاعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس سيركز في المرحلة الحالية على القطاعات ذات الأولوية كالصحة والتعليم، مؤكدا التزام المجلس بتنفيذ مشاريعه وبرامجه وفق جدول زمني محدد.
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