ولي العهد يشارك غدا الأربعاء بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

ويهدف المنتدى، الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة، إلى تعزيز الابتكار والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، كتغير المناخ، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعقد سموه، على هامش فعاليات المنتدى، لقاءات مع شخصيات سياسية واقتصادية تشمل رؤساء وفود دول مشاركة، ورجال أعمال، ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية.
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