ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامن الأردن المطلق مع قطر

وتأتي زيارة سمو ولي العهد إلى الدوحة نيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، للتأكيد على تضامن الأردن المطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك إلى أخيه سمو الشيخ تميم، مشددا على أن أمن قطر من أمن الأردن، وأن المملكة تضع إمكاناتها كافة لمساندة الأشقاء في قطر.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض جهود استعادة الاستقرار في المنطقة.
وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته لأمير دولة قطر بضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة أمس.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.
كما حضره من الجانب القطري سمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، ورئيس الديوان الأميري عبدالله بن محمد الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية
-
المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية
-
وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي
-
وزارة الثقافة تطلق حملة وطنية لحماية التراث وتوثيقه
-
تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لمبادرة دعم الأطراف الاصطناعية في شمال غزة
-
وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني
-
"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامجها ومشاريعها في عجلون
-
"شؤون المرأة العسكرية" توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة