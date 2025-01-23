ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد أليستر كينغ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

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