ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية، بما يدعم أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وحضر اللقاء، وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
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