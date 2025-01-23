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ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن

ولي العهد وعمدة الحي المالي لمدينة لندن
ولي العهد وعمدة الحي المالي لمدينة لندن
الخميس، 23-01-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد أليستر كينغ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

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وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية، بما يدعم أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وحضر اللقاء، وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 
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