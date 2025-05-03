السبت 2025-05-03 02:47 م
 

يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة

مستشفى
مستشفى
 
السبت، 03-05-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-    تنظم جمعية الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، غدا الأحد ، يوما طبيا مجانيا، في قاعات نادي معلمي الطفيلة بمنطقة البرنيس .

اضافة اعلان


ويتضمن اليوم الطبي تقديم الفحوصات الطبية والمعالجات لجميع الفئات العمرية وجميع الجنسيات ضمن عيادات طبية، في تخصصات للنساء والأطفال ، والطب العام ، و الباطنية، مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين بإشراف طاقم طبي وممرضين.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين وفاة طفلة في مدينة غزة بسبب المجاعة والجفاف

غزة

فلسطين منظمات إغاثية تقرع ناقوس الانهيار بغزة

فق5فق

المرأة والجمال دليلك الذهبي للحصول على تان صيفي آمن دون حروق

لبؤرلا

منوعات إسطنبول مُهدّدة... هذا ما قد يحدث في حال وقوع زلزال كبير

بلابلاب

تكنولوجيا جرّبه الآن: أداة تفاعلية تكشف مدى أمان كلمة المرور التي تستخدمها

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات العامة والأهلية إلى تيسير تدفق المعلومات للصحفيين

العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي

أخبار محلية العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي

برببلا

أخبار الشركات منصّة زين شريكاً استراتيجياً لـ "هاكاثون مؤتة لريادة الأعمال 2025"



 
 





الأكثر مشاهدة