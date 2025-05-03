يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة

ويتضمن اليوم الطبي تقديم الفحوصات الطبية والمعالجات لجميع الفئات العمرية وجميع الجنسيات ضمن عيادات طبية، في تخصصات للنساء والأطفال ، والطب العام ، و الباطنية، مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين بإشراف طاقم طبي وممرضين.
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