يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة

الوكيل الإخباري- تنظم جمعية الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، غدا الأحد ، يوما طبيا مجانيا، في قاعات نادي معلمي الطفيلة بمنطقة البرنيس .

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