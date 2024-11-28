يوم طبي مجاني للبر والإحسان في البترا غدا

وتبدأ الفعالية التي تنظم ضمن برنامج لمسة شفاء للحملة، بحسب بيان صحفي لـ"جهد" اليوم الخميس، الساعة العاشرة والنصف صباحا في الموقع الجديد لمركز صحي البترا الشامل في وادي موسى وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.
ويقدم الفريق الطبي والتمريضي المتطوع المشارك في اليوم الطبي، خدمات طبية استشارية وعلاجية للمراجعين من خلال 12 عيادة اختصاص رئيسية تشمل الباطنية والقلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، الأعصاب، المسالك البولية، النسائية والأسنان، من خلال العيادة المتنقلة والمختبرات الطبية.
كما سيتم إجراء فحوصات الضغط والسكري للمراجعين والفحص والكشف السريري والاستشارات الطبية وصرف العلاجات المجانية اللازمة.
بترا
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