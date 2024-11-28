 
الخميس 2024-11-28 01:24 م
 

يوم طبي مجاني للبر والإحسان في البترا غدا

حملة البر والإحسان
حملة البر والإحسان
الخميس، 28-11-2024 12:07 م
الوكيل الإخباري-    تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وغرفة تجارة معان ومركز الشامي للعيون غدا الجمعة، يوما طبيا مجانيا في لواء البترا.اضافة اعلان


وتبدأ الفعالية التي تنظم ضمن برنامج لمسة شفاء للحملة، بحسب بيان صحفي لـ"جهد" اليوم الخميس، الساعة العاشرة والنصف صباحا في الموقع الجديد لمركز صحي البترا الشامل في وادي موسى وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.

ويقدم الفريق الطبي والتمريضي المتطوع المشارك في اليوم الطبي، خدمات طبية استشارية وعلاجية للمراجعين من خلال 12 عيادة اختصاص رئيسية تشمل الباطنية والقلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، الأعصاب، المسالك البولية، النسائية والأسنان، من خلال العيادة المتنقلة والمختبرات الطبية.

كما سيتم إجراء فحوصات الضغط والسكري للمراجعين والفحص والكشف السريري والاستشارات الطبية وصرف العلاجات المجانية اللازمة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال المركزي الصيني يضخ المليارات في النظام المصرفي

ا

عربي ودولي صاروخ "أوريشنيك" قادر على حمل رؤوس نووية تعادل قوة 45 قنبلة هيروشيما

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستهل جولته في الكرك بزيارة البوتاس العربية

آثار الدمار في غزة

عربي ودولي وفد مصري إلى إسرائيل لبحث وقف حرب غزة

مجلس النواب الأردني - أرشيفية

خاص بالوكيل خبير دستوري يتوقع تصويت النواب على ثقة حكومة حسان خلال أسبوع

جانب من الفعالية

أخبار محلية الأردن يشارك بندوة إطلاق الشبكة الصينية العربية للأبحاث السياسات وبناء القدرات

حملة البر والإحسان

أخبار محلية يوم طبي مجاني للبر والإحسان في البترا غدا

شعير

أخبار محلية عطاء لشراء أكثر من 100 ألف طن من الشعير



 




الأكثر مشاهدة