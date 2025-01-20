1.9 مليون مكالمة واردة الى مركز الاتصال الوطني العام الماضي

ووفق أرقام وإحصائيات مركز الاتصال الوطني لعام 2024 التي نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، بلغ عدد الرسائل عبر البريد الإلكتروني 16,943 رسالة.
وقالت الوزارة إن 52 جهة استفادت من خدمات المركز، وبمعدل استجابة بلغ 95 بالمئة.
وبينت أن عدد المكالمات الواردة عبر النظام الصوتي المفعّل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بلغت 159,951 مكالمة.
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