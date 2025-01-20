 
الإثنين 2025-01-20 03:34 م
 

1.9 مليون مكالمة واردة الى مركز الاتصال الوطني العام الماضي

1.9 مليون مكالمة واردة الى مركز الاتصال الوطني
1.9 مليون مكالمة واردة الى مركز الاتصال الوطني
الإثنين، 20-01-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-    بلغ إجمالي المكالمات الواردة الى مركز الاتصال الوطني خلال العام الماضي 1,944,557 مكالمة واردة.

اضافة اعلان


ووفق أرقام وإحصائيات مركز الاتصال الوطني لعام 2024 التي نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، بلغ عدد الرسائل عبر البريد الإلكتروني 16,943 رسالة.


وقالت الوزارة إن 52 جهة استفادت من خدمات المركز، وبمعدل استجابة بلغ 95 بالمئة.


وبينت أن عدد المكالمات الواردة عبر النظام الصوتي المفعّل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بلغت 159,951 مكالمة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات وفاة معلق رياضي مصري شهير

تعبيرية

أخبار محلية ضبط كميات كبيرة من الجوس غير الصالح للاستهلاك البشري في الاردن

تعبيرية

خاص بالوكيل اتحاد المزارعين يتوقع ارتفاع أسعار أصناف خضار وفواكه خلال شهر رمضان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية احالات واسعة الى التقاعد في وزارة التربية - اسماء

يؤ

المرأة والجمال أفضل ماسكات طبيعية للبشرة لإشراقة طبيعية

لق

المرأة والجمال نصائح بسيطة لتحسين جمال بشرتك في الشتاء

ا

عربي ودولي النرويج والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتسهيل إطلاق صواريخ الفضاء

ا

أسواق ومال ارتفاع جنوني لعملة "ترامب المشفرة"



 




الأكثر مشاهدة