1.9 مليون مكالمة واردة الى مركز الاتصال الوطني العام الماضي

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي المكالمات الواردة الى مركز الاتصال الوطني خلال العام الماضي 1,944,557 مكالمة واردة.

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ووفق أرقام وإحصائيات مركز الاتصال الوطني لعام 2024 التي نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، بلغ عدد الرسائل عبر البريد الإلكتروني 16,943 رسالة.



وقالت الوزارة إن 52 جهة استفادت من خدمات المركز، وبمعدل استجابة بلغ 95 بالمئة.