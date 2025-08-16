السبت 2025-08-16 10:58 م
 

10 صحفيين جدد يؤدون القسم القانوني

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
نقابة الصحفيين
 
السبت، 16-08-2025 08:09 م

الوكيل الإخباري-    أدى 10 من الزملاء والزميلات اليوم السبت، القسم القانوني في مقر نقابة الصحفيين، أمام النقيب طارق المومني وأعضاء المجلس، كأول دفعة منذ انتخاب المجلس الجديد.

وشملت الدفعة الزملاء والزميلات: سالم الشوبكي، ومحمد اللوانسة، ونور كوشباي، ورهام أبو طربوش، ورعد البطوش، وأيهم العثمان، وعمار الصقور، وعقبة العبادي، وتمارا عصفور، ومنذر الفاعوري.

 
 
