10 صحفيين جدد يؤدون القسم القانوني

الوكيل الإخباري- أدى 10 من الزملاء والزميلات اليوم السبت، القسم القانوني في مقر نقابة الصحفيين، أمام النقيب طارق المومني وأعضاء المجلس، كأول دفعة منذ انتخاب المجلس الجديد.

