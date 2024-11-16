 
السبت 2024-11-16 08:09 م
 

1000 طالب وطالبة يشاركون في "منتدى الدراسة بأمريكا"

طلبة راغبين بمتابعة دراساتهم الجامعية والدراسات العليا في الولايات المتحدة
طلبة راغبين بمتابعة دراساتهم الجامعية والدراسات العليا في الولايات المتحدة
السبت، 16-11-2024 08:02 م

الوكيل الإخباري-   شارك أكثر من 1000 طالب وطالبة من الأردن، الراغبين بمتابعة دراساتهم الجامعية والدراسات العليا في الولايات المتحدة، في "منتدى الجامعات والدراسة في أمريكا"، الذي بدا أعماله في عمان، اليوم السبت.

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ويستضيف المنتدى الذي تنظمه السفارة الأمريكية في عمان لمدة يومين، مندوبين من 30 جامعة أمريكية لتقديم معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية المتوفرة في الولايات المتحدة للطلاب الأردنيين.


ويوفر المنتدى فرصة مميزة للطلاب للتواصل مباشرة مع الجامعات الأمريكية وطرح استفساراتهم حول إجراءات القبول، والبرامج الأكاديمية، وخيارات الدعم المالي للطلبة، والحياة الطلابية في الولايات المتحدة.


وتنظم السفارة الأمريكية الفعالية بالشراكة مع مؤسسة "أمديست"، بهدف تمكين الطلاب الأردنيين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية في الولايات المتحدة عبر تزويدهم بمعلومات دقيقة وقيمة تدعم اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم التعليمي.


وأكدت السفيرة الأمريكية في الأردن، يائل لمبرت، أهمية المنتدى، الذي يعكس التزام السفارة بتقديم فرص تعليمية ذات مستوى عالمي للطلاب الأردنيين، عبر مؤسسات أكاديمية وبرامج مبتكرة في الولايات المتحدة.


وقالت إن الولايات المتحدة وجهة تعليمية مفضلة للطلاب الأردنيين منذ أكثر من 75 عاما، معربة عن أملها أن يستفيد الطلاب من هذه الفرص لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

 
gnews

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