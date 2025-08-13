120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار وزير العمل بخصوص تنظيم ساعات العمل خلال موجة الحر

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الزيارات التفتيشية ركزت على العديد من المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة للتأكد أن أصحاب العمل ملتزمون بقرار الوزير، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التي توثق زياراتها بالفيديو صوت وصورة وجدت التزاما من الكثير من الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل بقرار الوزير.
وأشار إلى أن فرق التفتيش حررت 30 إنذارا ومخالفة واحدة لمنشآت لم تلتزم بقرار الوزير، مؤكدا أن المنشآت التي تم إنذارها إذا لم تصوب مخالفتها للقرار سيتم تحرير مخالفات لها بهذا الخصوص.
-
أخبار متعلقة
-
تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد
-
إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة
-
المياه : ضبط اعتداء قطر 8 انش في مناطق جنوب عمان
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
4 ملايين زائر للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي
-
بلدية الزرقاء تنظم غدا الخميس حملة للتبرع بالدم
-
الجمارك الأردنية تضبط أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون
-
تحذير من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين بسبب الأجواء الحارة