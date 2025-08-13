120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار وزير العمل بخصوص تنظيم ساعات العمل خلال موجة الحر

الوكيل الإخباري- نفذت فرق التفتيش في مديريتي التفتيش المركزية والسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل يومي الإثنين والثلاثاء 120 زيارة تفتيشية على مختلف مناطق المملكة للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بقرار وزير العمل المتضمن تنظيم ساعات العمل بحيث يُحظر عمل العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 4 عصرا خلال موجة الحر.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الزيارات التفتيشية ركزت على العديد من المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة للتأكد أن أصحاب العمل ملتزمون بقرار الوزير، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التي توثق زياراتها بالفيديو صوت وصورة وجدت التزاما من الكثير من الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل بقرار الوزير.