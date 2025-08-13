الأربعاء 2025-08-13 11:53 ص
 

120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار وزير العمل بخصوص تنظيم ساعات العمل خلال موجة الحر

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الأربعاء، 13-08-2025 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت فرق التفتيش في مديريتي التفتيش المركزية والسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل يومي الإثنين والثلاثاء 120 زيارة تفتيشية على مختلف مناطق المملكة للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بقرار وزير العمل المتضمن تنظيم ساعات العمل بحيث يُحظر عمل العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 4 عصرا خلال موجة الحر.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الزيارات التفتيشية ركزت على العديد من المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة للتأكد أن أصحاب العمل ملتزمون بقرار الوزير، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التي توثق زياراتها بالفيديو صوت وصورة وجدت التزاما من الكثير من الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل بقرار الوزير.


وأشار إلى أن فرق التفتيش حررت 30 إنذارا ومخالفة واحدة لمنشآت لم تلتزم بقرار الوزير، مؤكدا أن المنشآت التي تم إنذارها إذا لم تصوب مخالفتها للقرار سيتم تحرير مخالفات لها بهذا الخصوص.

 
 
