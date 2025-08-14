اعترف بصيد السمك بدون ترخيص .. وزير خارجية بريطانيا في ورطة

لامي، الذي لم ينجح في اصطياد أي سمكة خلال جلسة الصيد في منتجعه الريفي في تشيفنينغ بمقاطعة كنت جنوب شرقي لندن، لم يكن حائزًا على الترخيص اللازم لصيد أسماك المياه العذبة مثل الشبوط.
وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية: "وجّه وزير الخارجية رسالة إلى وكالة البيئة بشأن خطأ إداري حال دون الاستحصال على التراخيص اللازمة لصيد الأسماك في بحيرة خاصة، كجزء من لقاء دبلوماسي في تشيفننغ هاوس الأسبوع الماضي".
خلال الزيارة، قال فانس، الذي يمضي عطلة مع عائلته في المملكة المتحدة: "جميع أطفالي اصطادوا أسماكًا، لكن وزير الخارجية لم ينجح في ذلك".
وأوضحت وزارة الخارجية أن التراخيص ذات الصلة تمّ شراؤها بعد أن أُبلغ لامي بضرورة ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن الوزير "كتب إلى وكالة البيئة ليُبلغها بالخطأ، مُبينًا كيفية تصحيحه، وشاكرًا إياها على جهودها في حماية مصائد الأسماك البريطانية".
وبذلك، بات لامي معرضًا لغرامة 2500 جنيه إسترليني (3394 دولارًا) بعد اعترافه بعدم امتلاك الرخصة المطلوبة.
بعد تمضية عطلة نهاية الأسبوع في تشيفننغ، أكمل فانس عطلته في ريف كوتسوولدز جنوب غرب إنجلترا، حيث أقام بعض السكان حفلة بعنوان "فانس غير مرحب به" احتجاجًا على زيارته والإجراءات الأمنية المكثفة المصاحبة لها.
