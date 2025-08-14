الخميس 2025-08-14 01:26 ص
 

نصيحة من "تشات جي بي تي" تُدخل رجلاً إلى المستشفى بتسمم خطير

الخميس، 14-08-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   حذر الأطباء من استعمال روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» للحصول على النصائح الطبية، بعدما تسبّبت نصيحةٌ منه في تسمم غذائي كيميائي خطير لأحد المرضى.اضافة اعلان


وطلب رجل، بالغ من العمر 60 عامًا، من «تشات جي بي تي» نصائح للتخلص من ملح الطعام في نظامه الغذائي، فاقترح عليه روبوت المحادثة استبدال ملح الطعام ببروميد الصوديوم.

واتبع هذا الرجل النصيحة لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Annals of Internal Medicine".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن بروميد الصوديوم مركّب كيميائي يشبه الملح ولكنه سام للاستهلاك البشري، ويُستخدم في أغراض مثل التنظيف والصناعة والزراعة.

وبعد تدهور حالته، ذهب الرجل إلى المستشفى، وأفاد الأطباء أنه يعاني من التعب والأرق، واضطراب في التنسيق الحركي، وظهور حبوب على الوجه، إضافة إلى أورام وعائية حمراء صغيرة في الجلد، والعطش المفرط.

وتشير هذه الأعراض كلها إلى تسمّم البروم، وهي حالة ناجمة عن التعرّض الطويل لمادة بروميد الصوديوم، وفقًا لـ"فوكس نيوز".

وأوضحت الدراسة أن الرجل أظهر علامات جنون وهلوسات سمعية وبصرية، وادّعى أن جاره يحاول تسميمه، وبعد تشخيص حالته وُضِع في الحجز النفسي لمحاولته الهروب.

وقدّم له الأطباء سوائلًا وريديةً وإلكتروليتات، إلى جانب أدوية مضادة للذهان، وتم إخراجه من المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من المراقبة.

وذكر الباحثون أن هذه الحالة تُسلّط الضوء على كيفية أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يسبب مشاكل صحية خطيرة.

وأشاروا إلى أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن «تشات جي بي تي» وغيره من أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تُنتج معلومات علمية غير دقيقة، وقد تؤدي إلى انتشار معلومات مضلِّلة.

ويُوصي الأطباء بتجنب استعمال الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات الصحية لِافتقاره إلى الخبرة والحكم الطبي.

سكاي نيوز
 
 
