"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"

الأربعاء، 13-08-2025 10:27 م
الوكيل الإخباري- رفضت غرفة تجارة الأردن بأشد العبارات، ما تفوّه به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تصريحات تتعلق بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة إياها هرطقات وأوهامًا زائفة.اضافة اعلان


وأكدت الغرفة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تعكس عقلية المحتلين والأطماع التي قام عليها كيانهم الزائل، وتعكس ما يدور في رأسهم من خيالات وعنجهية وزيف كاذب، يُحاك ضد دول عربية.

وقالت الغرفة إن هذه التصريحات تنم عن كيان مأزوم وبات محاصرًا ومعزولًا من العالم بفعل جرائمه التي يقترفها بحق أهلنا في قطاع غزة المكلوم، ومخططاته التوسعية التي ينفذها في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى اليومية.

وأضافت أن الأردن دولة أكبر من كل المحتلين وأكاذيبهم ودسائسهم ومخططاتهم العدوانية القائمة على عقلية التوسع، مؤكدة أن الأردنيين على الدوام في خندق وطنهم وخلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، في وجه كل ما يُحاك من مؤامرات تستهدفه من أي جهة كانت.

وأشارت إلى أن هذه الأوهام التي يتبناها متطرفو الكيان المحتل ويروّجون لها، ستتكسر على قلعة الأردن الصامد القوي الثابت والراسخ عبر التاريخ، فيما ستكون ما يسمى دولتهم محطة احتلالية زائلة من الجغرافيا.

كما أكدت الغرفة أن الأردن قادر على مواجهة هذه المخططات الحاقدة على مواقفه التي سطرها منذ بدء العدوان على أهالي غزة، والتي عرّت جرائمه التي اقترفتها دولة الاحتلال بحق القطاع منذ ما يقارب عامين، ودمرت خلالها كل مظاهر الحياة والإنسانية.

وقالت إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، سيظل شوكة في حلق المحتلين، وجبلًا راسخًا في وجه مشروعات الاحتلال التوسعية، وسيبقى ثابتًا على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والدفاع عن القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
 
 
