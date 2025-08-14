الخميس 2025-08-14 01:26 ص
 

مصدر أمني إسرائيلي: شروط حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب غير قابلة للتطبيق

ل
أرشيفية
 
الخميس، 14-08-2025 12:29 ص

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني إسرائيلي، إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب على قطاع غزة قد تكون صارمة، ما يمنع التوصل إلى اتفاق شامل.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، حاولت مصر، إحياء مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يتضمن صفقة جزئية للإفراج عن المحتجزين، لكن إسرائيل ترفض إبرام أية صفقات جزئية وتسعى إلى صفقة شاملة.

وذكرت القناة في تقرير نشرته مساء أمس الأربعاء، أن المقترح المصري لم يُنقل بعد إلى إسرائيل، لكن الأخيرة أوضحت أنها تجاوزت مرحلة أية صفقات جزئية.

اضافة اعلان


ونقلت عن مصدر سياسي، قوله إن إسرائيل لا تنوي استئناف المحادثات حول اتفاق جزئي، وأن المسألة الوحيدة المطروحة هي إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة.


وأشارت إلى إخبار مسؤول أمني كبير لعائلات المتحجزين في غزة، خلال الأيام الأخيرة، أن المفاوضات كانت تحرز تقدما ملحوظا ضمن مقترح ويتكوف، لكن إحاطات الأحزاب السياسية حول اتفاق شامل أضرت بالمفاوضات التي جرت حول مسودة الاتفاق.


وأضاف: "الآن الشروط الأساسية التي حددها مجلس الوزراء لإنهاء الحرب غير قابلة للتطبيق ولن تؤدي إلى اتفاق".


وأكد المسؤول الأمني الإسرائيلي، أن حركة حماس وافقت على نزع سلاحها، لكن من غير الممكن نزع سلاح قطاع غزة بأكمله، لكن الحكومة الإسرائيلية زعمت أن حماس هي من رفضت الصفقة مرارا وتكرارا، وفق القناة العبرية.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما فعل الحلفاء بمدينة درسدن الألمانية

الخشمان: "إسرائيل الكبرى" وهم مريض سيتحطم على صخرة السيادة الأردنية

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: الأردن ليس ساحة متروكة ومشاريع الصهيونية إلى زوال

نصيحة من "تشات جي بي تي" تُدخل رجلاً إلى المستشفى بتسمم خطير

منوعات نصيحة من "تشات جي بي تي" تُدخل رجلاً إلى المستشفى بتسمم خطير

ل

طب وصحة السلطات الأمريكية تسحب منتجا شائعا لعلاج تساقط الشعر يهدد سلامة الأطفال

وزير خارجية بريطانيا يقرّ بصيد السمك مع فانس دون ترخيص

منوعات اعترف بصيد السمك بدون ترخيص .. وزير خارجية بريطانيا في ورطة

ل

فلسطين مصدر أمني إسرائيلي: شروط حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب غير قابلة للتطبيق

شركة ألمانية تدرس الالتفاف على حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

عربي ودولي شركة ألمانية تدرس الالتفاف على حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

ل

أخبار محلية الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق



 
 





الأكثر مشاهدة