"الهاشمية" و"اليرموك" تعززان التعاون الدولي وتطوير التعليم التقني والرقمي

الوكيل الإخباري- شهدت جامعتا الهاشمية واليرموك مبادرات نوعية؛ تهدف إلى تطوير التعليم العالي وربطه بمتطلبات السوق، من خلال التكنولوجيا الحديثة والتعاون الدولي.

اضافة اعلان



ففي الهاشمية، بحثت كلية الهندسة مع وفد من جمعية الإدارة الكورية للاستشارات في مقر الجامعة، التعاون ضمن مشروع (KSP)؛ لتعزيز دعم الطاقة في الأردن، وتطوير مشاريع نموذجية تجمع بين التعليم التقني والتطبيقات الصناعية.



وناقشا خطة تنفيذ برامج تدريبية تقنية مشتركة، وإطلاق مشاريع تجريبية في إدارة الطاقة والمباني الذكية، إضافة إلى مبادرات بحثية وصناعية بدعم من الجانب الكوري، بما يضمن استدامة الشراكة وفائدتها على المدى الطويل.



وقال عميد كلية الهندسة الدكتور حسن كتخدا: إن الجامعة تسعى من خلال شراكتها مع المؤسسات الدولية، إلى نقل وتوطين أحدث الخبرات في التعليم التقني، مع تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مشاريع البحث والتطوير، بما يحقق الابتكار ويخدم متطلبات التنمية المستدامة في الأردن.



وأشار كبير المستشارين في الوفد الكوري، جاي تشو، إلى أن "الهاشمية" تمتلك بنية تحتية وإمكانات بحثية متميزة، وتوفر فرصاً واسعة للتعاون في مجالات التعليم التقني ونقل التكنولوجيا الكورية، مع تطوير مشاريع مشتركة تدمج الابتكار الأكاديمي بالتطبيقات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتعزيز أمنها.



وفي جامعة اليرموك، أوصى المشاركون في المؤتمر الأول لمركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة، بإدماج الذكاء الاصطناعي في التعلم الإلكتروني بالمؤسسات التعليمية، وإنشاء مركز وطني يُعنى بالتعلم الإلكتروني في جميع المراحل الدراسية.



ودعا المشاركون إلى صياغة سياسة وطنية شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والأمن (السيبراني) في المؤسسات التعليمية، ورسم إطار وطني لتحسين تجربة المستخدم والعميل للقطاع التعليمي وبخاصة للتعلم الإلكتروني.