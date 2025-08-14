شركة ألمانية تدرس الالتفاف على حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

وقال رئيس الشركة ألكسندر ساجيل لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن هناك خطة بديلة تتضمن نقل إنتاج علب التروس الخاصة بدبابات إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن ساجيل قوله إنّه من منظور ألماني تقع على عاتق الشركة "المسؤولية في ضمان حفاظ إسرائيل على قدرة الردع."
وأضاف ساجيل أن هذا ليس ضروريًا في غزة فحسب، بل على الحدود الإسرائيلية الأخرى أيضًا.
ولم يحدد ساجيل عدد علب التروس المعنية.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ، أن برلين لن تسمح في الوقت الحالي بتصدير أي أسلحة يمكن استخدامها في حرب غزة.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة مثيرة للجدل للاستيلاء على مدينة غزة واحتلالها، حيث يعيش أكثر من مليون مدني فلسطيني.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس ديوان المستشارية الألمانية تورستن فراي أن ألمانيا لن تتخلى عن دعمها لإسرائيل وستواصل ضمان أمنها على الرغم من قرار تعليق إصدار تصاريح تصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل.
روسيا اليوم
-
