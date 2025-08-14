السلطات الأمريكية تسحب منتجا شائعا لعلاج تساقط الشعر يهدد سلامة الأطفال

ويُباع سيروم "سيفرالز مينوكسيديل" في زجاجات كهرمانية اللون بسعر 10 دولارات على موقع أمازون، وتم توزيع حوالي 21300 وحدة في الولايات المتحدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025. ولم تُسجل أي إصابات أو وفيات حتى الآن.
وحذّرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية من أن الأطفال قد يفتحون العبوة عن طريق الخطأ ويتناولون السائل، ما قد يسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم واضطرابا في نبض القلب وفشل القلب، وحتى الوفاة. كما يشكل المينوكسيديل خطرا على الحيوانات الأليفة في حال ابتلاعه.
ودعت شركة "غوانزو أرييل بيوتيك" الصينية، المطورة للمنتج، العملاء إلى وضع الزجاجات المسحوبة بعيدا عن متناول الأطفال والتواصل مع الشركة للحصول على تعليمات حول كيفية التخلص منها أو استبدالها.
وأوضحت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية في إشعار السحب الصادر في 7 أغسطس: "عبوة مصل الشعر غير مقاومة للأطفال، ما يشكل خطر إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة التسمم في حال ابتلاع الأطفال الصغار محتوياتها".
يذكر أن جميع عبوات المينوكسيديل المباعة في الولايات المتحدة يُشترط أن تكون مقاومة للأطفال وفق قانون عبوات الوقاية من السموم لعام 1970، بعد أن أدرج المسؤولون المينوكسيديل ضمن المواد الخطرة على الأطفال الصغار.
ويُستخدم المينوكسيديل لتعزيز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتحفيز نموه، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) فقط لعلاج تساقط الشعر. ويتم استخدامه بتركيزات منخفضة لضمان الأمان وتقليل المخاطر على المرضى. وفي حال تناول المينوكسيديل عن طريق الخطأ، يعالج الأطباء المرضى بإعطائهم كميات كبيرة من السوائل وأدوية لرفع ضغط الدم.
-
أخبار متعلقة
-
دواء شائع لحرقة المعدة قد يسبب مشاكل هضمية خطيرة
-
فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟
-
بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك
-
دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة
-
ما تأثير اللحوم الحمراء على الصحة العقلية؟
-
هل يجب تفريغ غلاية الماء في كل مرة استخدام؟
-
دراسة تكشف سببا محتملا وراء زيادة خطر إصابة الأطفال بالتوحد
-
العلاقة بين الغذاء والسرطان.. حقائق ينبغي معرفتها