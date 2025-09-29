الإثنين 2025-09-29 12:47 م
 

122 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
 
الإثنين، 29-09-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ استئنافه في 24 نيسان الماضي وحتى 27 أيلول الحالي 122 ألف مشارك ومشاركة، وذلك وفقا لوزارة السياحة والآثار.

وكان البرنامج جرى تعليقه مؤقتا في كانون الأول 2024، ثم استؤنف في شهر نيسان 2025.

 
 
