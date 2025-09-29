122 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ استئنافه في 24 نيسان الماضي وحتى 27 أيلول الحالي 122 ألف مشارك ومشاركة، وذلك وفقا لوزارة السياحة والآثار.

