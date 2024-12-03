1700 حالة جديدة لسرطان الثدي في الأردن سنويا

جاء ذلك خلال تكريمه، اليوم الثلاثاء، مندوبا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ضباط ارتباط وحدات تصوير الثدي، تقديرا لجهودهم ولعملهم المميز ودورهم في كشف حالات الكشف عن سرطان الثدي.
من جهتها، أكدت مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني خلال الحفل، أن سرطان الثدي يشكل 39 بالمئة من إجمالي حالات السرطان بين النساء في المملكة، حسب أرقام السجل الوطني للسرطان، حيث يعد أكثر أنواع السرطان انتشارا، مشيدة بالشراكة الفاعلة والمستمرة مع وزارة الصحة وجهودهم الكبيرة في تقديم الخدمة الصحية للسيدات الأردنيات.
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