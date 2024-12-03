1700 حالة جديدة لسرطان الثدي في الأردن سنويا

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة بالوكالة الدكتور رياض الشياب، أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تشخيص أكثر من 1700 حالة جديدة لسرطان الثدي سنويا، مؤكدا أهمية الكشف المبكر.

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جاء ذلك خلال تكريمه، اليوم الثلاثاء، مندوبا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ضباط ارتباط وحدات تصوير الثدي، تقديرا لجهودهم ولعملهم المميز ودورهم في كشف حالات الكشف عن سرطان الثدي.