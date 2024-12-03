 
الثلاثاء 2024-12-03 06:56 م
 

1700 حالة جديدة لسرطان الثدي في الأردن سنويا

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الثلاثاء، 03-12-2024 06:53 م

الوكيل الإخباري-  أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة بالوكالة الدكتور رياض الشياب، أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تشخيص أكثر من 1700 حالة جديدة لسرطان الثدي سنويا، مؤكدا أهمية الكشف المبكر.

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جاء ذلك خلال تكريمه، اليوم الثلاثاء، مندوبا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ضباط ارتباط وحدات تصوير الثدي، تقديرا لجهودهم ولعملهم المميز ودورهم في كشف حالات الكشف عن سرطان الثدي.


من جهتها، أكدت مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني خلال الحفل، أن سرطان الثدي يشكل 39 بالمئة من إجمالي حالات السرطان بين النساء في المملكة، حسب أرقام السجل الوطني للسرطان، حيث يعد أكثر أنواع السرطان انتشارا، مشيدة بالشراكة الفاعلة والمستمرة مع وزارة الصحة وجهودهم الكبيرة في تقديم الخدمة الصحية للسيدات الأردنيات.

 
gnews

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