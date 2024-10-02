1873 شهيدا حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 اكتوبر الماضي

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الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة إدارة الكوارث اللبنانية، الليلة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي إلى 1873 شهيدا. اضافة اعلان





وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها الدوري إن "العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث ارتفع إلى 1873 شهيدا و9134 جريحا".



وأضافت: "عدد النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي فاق المليون نازح، بينهم 155 ألفا و600 مسجلين في مراكز الإيواء".



وتشن إسرائيل منذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان، أسفر حتى صباح الثلاثاء عن سقوط 1073 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية.



وكالات