35 دينارا للطن.. الحكومة تفرض رسم تصدير على الكرتون والورق الهالك

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء فرض رسم تصدير بقيمة ٣٥ دينارًا للطن الواحد على أصناف الكرتون والورق الهالك لغايات الحفاظ على توازنات السوق وتوفير المادة الخام لمصانع الورق والكرتون المحلية.

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وكلف مجلس رئاسة الوزراء وزير الصناعة والتجارة بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من قبل التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.



يشمل القرار منطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الحرة ويستثني بضاعة الترانزيت.



يطبق لمدة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يتم إعادة النظر فيه وفقًا لمقتضى الحال.

وتاليا نص القرار كامل كما نشر بالجريدة الرسمية: