4 اصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات صباح اليوم الأربعاء، في منطقة البادية الوسطى ضمن اختصاص الجيزة على الطريق الصحراوي باتجاه عمان، بالقرب من سجن سواقة، وفق مصدر أمني . اضافة اعلان



وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الإخباري" ان الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمركبات.



ووفق المعلومات الأولية، ما يزال التحقيق جارياً في أسباب الحادث، وسيتم الإعلان عن التفاصيل حال توافرها.