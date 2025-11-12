4 اصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الإخباري" ان الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمركبات.
ووفق المعلومات الأولية، ما يزال التحقيق جارياً في أسباب الحادث، وسيتم الإعلان عن التفاصيل حال توافرها.
