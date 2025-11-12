الأربعاء 2025-11-12 11:43 ص
 

4 اصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

4 اصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 12-11-2025 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات صباح اليوم الأربعاء، في منطقة البادية الوسطى ضمن اختصاص الجيزة على الطريق الصحراوي باتجاه عمان، بالقرب من سجن سواقة، وفق مصدر أمني .اضافة اعلان

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الإخباري" ان الحادث أسفر   عن إصابة أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمركبات.

ووفق المعلومات الأولية، ما يزال التحقيق جارياً في أسباب الحادث، وسيتم الإعلان عن التفاصيل حال توافرها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة: التعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني واستقبال 16 شكوى

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

خاص بالوكيل هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !

قل

فن ومشاهير بعد نزاع 10 سنوات.. أول حكم لصالح أحمد عز في قضية نفقة طفلي زينة

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق

56

فن ومشاهير مفاجأة في واقعة صفع عمرو دياب لشاب

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

فلسطين وزير جيش الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع التركية الليلة الماضية، مقتل جميع أفراد طاقم طائرة عسكرية والبالغ عددهم 20 شخصا في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من

عربي ودولي تركيا: مقتل 20 شخصا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا

مدير الأمن العام

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيعات في مديرية الأمن العام



 
 





الأكثر مشاهدة