499 أردنيا جديدا من بوابة الاستثمار

وقال الداخلية، في تصريحات اعلامية، إنّ هنالك مستثمرين حصلوا على الجنسية الأردنية وذلك وفقا للأسس التي اقرها مجلس الوزراء والتي تهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للأردنيين.
وصدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأجري عليها تعديلات عدة. وتوزعت الاستثمارات على عدة قطاعات؛ منها الصناعي والسياحي والطبي والتعليمي والطاقة، إضافة للبث الفضائي.
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