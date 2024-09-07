499 أردنيا جديدا من بوابة الاستثمار

الوكيل الإخباري- حصل 499 مستثمرا أجنبيا على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار بعد تقدمهم بطلبات رسمية للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم في الأردن، وفق ما أكدت وزارة الداخلية.

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وقال الداخلية، في تصريحات اعلامية، إنّ هنالك مستثمرين حصلوا على الجنسية الأردنية وذلك وفقا للأسس التي اقرها مجلس الوزراء والتي تهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للأردنيين.