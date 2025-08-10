51 ألف طالب سيستفيدون من المنح والقروض الجامعية هذا العام

وأضاف الخطيب الأحد، أن الاستفادة من المنح والقروض الجامعية ستبدأ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، متوقعًا شمول نحو 51 ألف طالب وطالبة بالمنح والقروض الجامعية خلال العام الدراسي الحالي، بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون دينار.
وأشار إلى أن عوائد بيع لوحات المركبات ستسهم في زيادة المخصصات المرصودة للصندوق، ما يتيح للوزارة شمول طلبة جدد بالمنح والقروض.
وأوضح الخطيب أن الطالب الحاصل على منحة كاملة يسترد رسوم الفصل الأول.
وبيّن أن الصندوق يخصص سنويًا 450 منحة كاملة للطلبة أوائل المملكة وأوائل الألوية المقبولين في مرحلة البكالوريوس بالجامعات الرسمية ضمن البرنامج العادي؛ بواقع 120 منحة كاملة لأوائل المملكة في جميع الفروع، و330 منحة كاملة لأوائل الألوية، بحيث يخصص لكل لواء 6 منح كاملة توزع على مختلف فروع الثانوية العامة.
