737 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 737 طنا منها 498 طن خضار و193 طن فواكه و 24 طن ورقيات بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.

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