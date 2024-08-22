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737 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الخميس، 22-08-2024 01:28 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 737 طنا منها 498 طن خضار و193 طن فواكه و 24 طن ورقيات بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 12-20 قرشا، البصل الناشف 22-30، الثوم 225-325 ، البطاطا 30-50، البندورة 13-35، الخيار 15-25 والزهرة 30-60 قرشا.

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