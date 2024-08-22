737 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 12-20 قرشا، البصل الناشف 22-30، الثوم 225-325 ، البطاطا 30-50، البندورة 13-35، الخيار 15-25 والزهرة 30-60 قرشا.
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