853 مستفيدا من "الإقراض الزراعي" في المفرق

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المفرق منذ بداية العام الحالي وحتى الأول من الشهر الحالي 4 ملايين و22 ألفا و322 دينارا، استفاد منها 853 مقترضا، وفقا لمدير الفرع الدكتور علي الخزاعلة.

وقال الخزاعلة اليوم الاثنين، إن البرامج الاقتراضية شملت هيكل الفوائد بقيمة 2 مليون و131 ألفا و650 دينارا، استفاد منها 396 مقترضا، وهيكل المرابحة بقيمة 390 ألفا و50 دينارا، استفاد منه 68 مقترضا.



وأشار إلى أن 97 مقترضا استفاد من مشروعي الفقر والبطالة بمبلغ 294 ألفا و400 دينار، في حين استفاد 189 مقترضا من مشروع دعم الأعلاف بمبلغ 675 ألفا و570 دينارا.



وبين الخزاعلة أن برنامج التمويل الريفي استفاد منه 47 مقترضا بمبلغ إجمالي بلغ 155 ألفا و700 دينار، وبرنامج قرض الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين استفاد منه اثنان بمبلغ 10 آلاف دينار، بينما استفاد 3 مقترضين من برنامج الممارسات الزراعية الذكية مناخيا والقرض الحسن بمبلغ 19 ألفا و500 دينار.