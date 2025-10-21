ورشة حول كشف التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- عقدت الإدارة العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، بالتعاون مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الاثنين، ورشة عمل افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) بعنوان "كيفية التعرف على التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي".

‏وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على مخاطر المحتوى المزيف، وبيان أساليب التعرف على تقنيات "التزييف العميق" (Deepfake)، وآليات تفادي استخدامها أو اعتمادها كأدلة في القضايا ذات البعد الإعلامي والقانوني.



‏‏واستضافت الورشة الخبير في الذكاء الاصطناعي دينيس لوكايانوف، والذي أشار إلى أن الصور أو المقاطع المُفبركة يمكن أن تسيء إلى الأشخاص أو النيل من سمعتهم، مؤكداً أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات والتحقق من مصداقيتها.



‏‏وأوضح لوكايانوف أن البرامج المتخصصة باتت قادرة على التمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف عبر خصائص رقمية دقيقة، مبينا أن ملامح الوجه وحركاته أثناء الحديث تشكل مؤشرا مهما على مصداقية المحتوى، غير أنها تتطلب في بعض الحالات جهدا وخبرة فنية للكشف عن التزييف بدقة، خصوصا باستخدام الملاحظة البشرية وليس التقنية.