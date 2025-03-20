9 إصابات في 4 حوادث تدهور خلال 24 ساعة على طرق المملكة

وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن حادث سير وقع على طريق إربد - عمان بعد جسر المصطبة، وأسفر عن إصابتين نُقلتا إلى مستشفى جرش الحكومي، فيما شهدت طريق جامعة العلوم والتكنولوجيا باتجاه إربد حادث تدهور آخر، أسفر عن إصابتين متوسطتين تم نقلهما إلى مستشفى الرمثا الحكومي.
وأشارت إلى وقوع حادث ثالث ناتج عن تدهور باص كوستر (ركوب متوسط) على طريق العدسية باتجاه الأغوار، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الشونة الحكومي.
كما تعاملت كوادر السير صباح اليوم مع حادث تدهور مركبة شحن متوسطة (ديانا) على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى إصابتين تم نقلهما إلى مركز طبي القويرة.
وأكدت إدارة السير ضرورة الالتزام بالسرعة القانونية وتوخي الحذر، خاصة على الطرق الخارجية، للحد من حوادث التدهور والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
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