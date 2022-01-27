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الخميس، 27-01-2022 01:24 م

آلاف الشكاوى من انقطاع الكهرباء والشركات ترد

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الوكيل الإخباري - ورد موقع "الوكيل الإخباري" آلاف الشكاوى من انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من المملكة تركز معظمها في العاصمة عمان. 

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وبررت شركات الكهرباء تأخير عودة التيار الكهربائي الى صعوبات واجهتها بعمليات الصيانة نتيجة تراكم الثلوج وصعوبة وصول الفرق الفنية.


رئيس قسم الشكاوى في شركة توزيع الكهرباء المهندس محمد الرواحنة، بين انه تم تسجيل 123 عطل كهربائي خلال 24 ساعة الماضية.


وأضاف الرواحنة لـ" الوكيل الاخباري" انه تم اصلاح 113 عطل بمعدل استجابة وصل الى 91%، منوها الى ان اغلب الاعطال كانت فردية. 


واشار الى ان مركز الاتصال تلقى 3076 مكالمة، 1684 منها لم تكن ضمن اختصاص  شركة توزيع الكهرباء.


من جهته قال المدير العام لشركة كهرباء اربد بشار التميمي، إن الشركة تعاملت مع 174 ملاحظة، خلال 24 ساعة، قامت بمعالجة 95% منها على شبكة الجهد المنخفض.


واضاف التميمي، لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم التعامل مع الاعطال من خلال 150 فرقة بالميدان و115 الية مجهزة لهذه الأحوال الجوية.


من ناحيته قال المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله إن الشركة عالجت خلال المنخفض الجوي الأخير أكثر من 400 عطل في مناطق الاختصاص بعد الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء.


وأشار في تصريح لـ " المملكة" إلى صعوبة في الوصول إلى أعطال كهربائية بسبب اغلاقات في طرق بسبب تراكم الثلوج.

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