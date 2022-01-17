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الإثنين، 17-01-2022 09:52 ص

الكهرباء الوطنية: تسجيل رقم غير مسبوق في الأحمال الكهربائية

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الوكيل الإخباري - قال مدير الطوارئ في شركة الكهرباء الوطنية والناطق الإعلامي باسمها المهندس محمد سعيفان، اليوم الاثنين، إن الشركة تلقت 122 ملاحظة يوم أمس الأحد وتم التعامل معها بشكل سريع.

وأضاف سعيفان، في تصريحات صحفية، أنه تم تسجيل رقم "غير مسبوق" في الأحمال الكهربائية حيث بلغت الأحمال ليلة أمس فقط 2345 ميغا واط، ناتجة عن الاستخدامات الكثيرة لأجهزة التدفئة الكهربائية.

وأوضح، أن كوادر الشركة موجودة في الميدان، ناصحا بتفقد المضخات الغاطسة في المناطق المنخفضة بالبنايات لكي لا تصل إليها الكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك حرصا على زيادة الأحمال الكهربائية.

وكانت الشركة قد أكدت على جاهزية كوادرها العاملة في مناطق اختصاصها في محافظات الوسط (عمان والزرقاء ومأدبا والبلقاء) للتعامل مع كافة الظروف الجوية في فصل الشتاء، بما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

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