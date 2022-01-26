بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الوكيل الاخباري - بدأت مع ساعات عصر اليوم الأربعاء تتساقط الثلوج في مناطق غرب العاصمة عمان خلال الحالة الجوية التي ترافق " منخفض الخير" .

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ومن المتوقع أن يمتد تساقط الثلوج ليشمل مختلف أرجاء العاصمة عمان، التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر.



ووفقا لدائرة الارصاد الجوية، تعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر

ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتحذر الدائرة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، و خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولاتت، وخطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية. وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.